російські окупанти відверто бояться Збройних сил України, це відомо з численних перехоплень розмов загарбників. Та у них немає сміливості визнати поразку і піти з нашої землі.

Як повідомляє президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"139 днів такої війни так звана "друга армія світу" боїться українців і може щось робити тільки на основі бездонних запасів радянської зброї. Немає у них ні стратегічної сили, ні характеру, ні розуміння, що вони тут роблять. Немає у них і крихти сміливості, щоб визнати поразку і забрати війська з української території", - сказав він.

Президент зазначив, що росіяни вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія. Він додав, що у загарбників не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували.

"Вони відчули, що операції наших розвідників на порядки сильніші, ніж будь-які їхні спецоперації", - додав він.