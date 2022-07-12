"Друга армія світу" боїться українців - Зеленський [ Редагувати ]
російські окупанти відверто бояться Збройних сил України, це відомо з численних перехоплень розмов загарбників. Та у них немає сміливості визнати поразку і піти з нашої землі.
Як повідомляє президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"139 днів такої війни так звана "друга армія світу" боїться українців і може щось робити тільки на основі бездонних запасів радянської зброї. Немає у них ні стратегічної сили, ні характеру, ні розуміння, що вони тут роблять. Немає у них і крихти сміливості, щоб визнати поразку і забрати війська з української території", - сказав він.
Президент зазначив, що росіяни вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія. Він додав, що у загарбників не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували.
"Вони відчули, що операції наших розвідників на порядки сильніші, ніж будь-які їхні спецоперації", - додав він.
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