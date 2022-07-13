Окупанти провалили спроби наступу на ЗСУ - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Війська рф в останні дні зробили спроби наступу на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська і на північ від Харкова. Завдяки злагодженій роботі ЗСУ спроби просунутися вперед на всіх напрямках були провалені.
Про це повідомляє ISW.
На думку експертів, російські підрозділи поки залишаються на оперативній паузі, продовжуючи перегрупування сил, також частина військ відведена на відпочинок, переобладнання і відновлення.
Регулярні обстріли критичних районів на сході України аналітики ISW пояснюють тим, що окупанти намагаються створити умови для майбутніх наземних наступальних дій, а також виробляють обмежені атаки.
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