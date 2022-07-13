Обстріл Миколаївської області: росія нанесла 28 ударів [ Редагувати ]
У середу, 13 липня, російські військові нанесли 28 ударів по населеним пунктам Миколаївській області. Про це свідчать заява заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки.
За його словами, що також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних.
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