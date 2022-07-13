США закликали росію звільнити депортованих українців [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США засудили росію за примусову депортацію жителів окупованих територій України, а також закликали зупинити незаконне усиновлення українських дітей.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Блінкен заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росія примусово вивезла, викрала і незаконно затримала до 1,6 млн громадян України, серед яких 260 тисяч дітей.
За його словами, росія видає свої паспорти на окупованих територіях, щоб змінити демографічний склад. При цьому Блінкен жорстко розкритикував рф за фільтраційні табори і незаконне усиновлення українських дітей росіянами.
"Незаконна передача і депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільних осіб і є військовим злочином", - заявив він.
Держсекретар США закликав росію відпустити депортованих громадян України і залучити до процесу сторонніх спостерігачів.
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