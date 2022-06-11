З початку війни Україна втратила близько 10 тисяч військових. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"У нас на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому. Але в російській армії 1 тис. на добу гинули в перші 20-30 днів. Зараз 200-300 гинуть, не менше. Ну, дивись, за сьогодні тільки, щоправда, сьогодні (10 червня, - ред.) нетиповий день, надто добре відпрацювала артилерія, тому людей 600 за добу ми засудили, не менше", - розповів він.

На думку Арестовича, надалі така сама тенденція і буде простежуватися.

"Воно так і буде: один до п'яти, один до трьох, один до шести так вагатися", - розповів він.

На запитання Фейгіна, чи можна, виходячи з цих підрахунків, сказати, що українська армія втратила до 10 тис. бійців, Арестович відповів ствердно.

"Так, десь так", - сказав він.