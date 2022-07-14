Окупанти залишили по собі смертельні пастки

У лісництві на Житомирщині автомобіль з охоронцями наїхав на міну, рухаючись лісовою дорогою. Внасліждок вибуху двоє людей загинули, шестеро поранені. Про це повідомив голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк.

На жаль, трагічний випадок стався сьогодні в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства. Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух.

Під час детонації двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями.

Нагадаємо, 2 липня на одному з пляжів курортного селища Кароліно-Бугаз Одеської області чоловік підірвався на міні.