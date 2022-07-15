Перната біологічна зброя України. У Вінниці лялькарка створює інтер'єрні іграшки у вигляді бойових гусей. Вони мають амуніцію, берці, шоломи, вигляд переможця... і неабияку популярність. А нещодавно майстриня презентувала ще й бойового птаха Бориса Джонсона. Після цього охочі придбати цю дивину стають у чергу.

Це - бойові гусаки. Та сама таємна біологічна зброя українців. Усі вони виготовлені руками вінницької лялькарки Наталії Дремлюги. Ідея створювати інтер'єрні іграшки народилася з жарту.

Наталія Дремлюга, лялькарка:

Ми шили плитоноски, розгрузки, балаклави для хлопців зі ЗСУ. І коли ми шили, знаєте, як дівчата там і сміються, і співають, але тут почалося, по телевізорі побачили, що росіяни сказали, що наша бойова, ну біологічна зброя - це гусаки...

Жінка самотужки зробила першу викройку і почала робити гусей.

Наталія Дремлюга, лялькарка:

Вдягала я їх у піксель. Той що залишався від покрою для наших солдатів. Зробила їм вже берці. І крила зробила більш подібні для руки. Ну і вишиваю йому мишці, щоб він трошки був бойовитішим.

Щойно гусаки побачили світ через соцмережі - замовлення на бойову птицю посипалися звідусіль.

Черга ще не закінчується. Вона є. Я не так швидко роблю, як зростає черга. Більшість брали не так вінничани спочатку, як люди, які знаходяться в зоні бойових дій.

Швидко працювати не виходить. Адже кожен гусак - має свій характер.

Часу трошки займає. Три штуки - це в середньому днів вісім-десять.

Іграшки неповторні, двох однакових не знайдеш. Та чи не найбільший оригінал - бойовий Борис Джонсон.

Наталія Дремлюга, лялькарка:

Він такий цікавий... Я завжди роблю іграшки такі, щоб мене зачепило. Я знаю, що не всі мої іграшки подобаються. Але нікого вони не залишають без емоцій. Емоції бувають і негативні й позитивні. Але вони є…

Чи припаде до душі британському другу України його крилата копія, жінка не наважується передрікати.

Наталія Дремлюга, лялькарка:

Чесно кажучи, боюсь, як вона до нього дійде і як він на неї зреагує… але знаю, що він такий, людина з гумором. І маю надію, що він сприйме це більш менш позитивно.

Наталія планує поповнювати пташине військо. І вже зареєструвала авторське право на своїх бойових гусаків.