Вантажний літак Ан-12 української авіакомпанії розбився на захід від міста Кавала на північному сході Греції. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Очевидці розповіли, що аварія сталася на кукурудзяному полі близько 23:00 за місцевим часом. Про постраждалих та жертв поки не повідомлялося. У районі падіння літака немає світла, вочевидь, він обірвав кабелі.

Наразі на місці аварії чергують 15 пожежних машин. Представник Служби цивільного захисту Греції повідомив, що військові направили на місце аварію спеціальну групу.

Поки що нам (пожежникам - ред.) сказали не наближатися до літака. Можливо, там є боєприпаси.

Літак летів з Сербії до Йорданії, на борту було 8 членів екіпажу. Стверджується, що він робив комерційний рейс. До падіння пілот запросив аварійну посадку в аеропорту Кавали через відмову двигуна. Невдовзі сигнал було втрачено.

Маршрут і місце падіння літака

Нагадаємо, що для потреб ЗСУ передали гелікоптер і літак, що належить родині Медведчука.