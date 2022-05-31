Греція надасть Україні радянські БМП - Шольц [ Редагувати ]
Греція погодилася надати Збройним силам України радянське озброєння, яке є в арсеналі грецької армії, в обмін на німецькі бойові машини піхоти (БМП). Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції за підсумками саміту Євросоюзу.
Що ми робимо, то це підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі. Ми це робили і продовжимо робити. Сюди належить і те, що ми підтримуємо країни, які, наприклад, мають у розпорядженні танки з запасів часів Варшавського договору.
Ми вже змогли підготувати низку таких спеціальних угод. Ми зараз досягли домовленості з грецьким прем'єром про намір зробити те саме.
Про кількість машин, які можуть передати ЗСУ, не повідомляється.
Про готовність Берліна постачати нову військову техніку країнам Східної Європи в обмін на надання радянського озброєння Україні стало відомо ще у квітні.
Раніше грецька газета Kathimerini писала, що Греція може направити на Україну радянські БМП-1 з арсеналів Східної Німеччини. Тоді офіційні Афіни називали умовою надання озброєння Києву його негайну заміну сучасними німецькими БМП.
Нагадаємо, що Німеччина відмовляється постачати Україні навіть старі БМП "Marder".
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