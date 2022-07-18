У Новій Каховці прогриміли вибухи (фото) [ Редагувати ]
В окупованій Новій Каховці, Херсонська область, прогриміли вибухи. Повідомляється про приліт.
Про це пише у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Цікаво, а Нова Каховка обжене по "серіях" Чорнобаївку? Зафіксовано приліт по росіянам в районі асфальтного заводу на об'їзній", - зазначив він і опублікував фото.
Інформацію про вибухи також підтвердив журналіст Олег Батурин.
"Після вибухів горить в районі Каховського шлюзу і в соснах за мікрорайоном Сокіл", - зазначив він.
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