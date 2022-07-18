В окупованій Новій Каховці, Херсонська область, прогриміли вибухи. Повідомляється про приліт.

Про це пише у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Цікаво, а Нова Каховка обжене по "серіях" Чорнобаївку? Зафіксовано приліт по росіянам в районі асфальтного заводу на об'їзній", - зазначив він і опублікував фото.

Інформацію про вибухи також підтвердив журналіст Олег Батурин.

"Після вибухів горить в районі Каховського шлюзу і в соснах за мікрорайоном Сокіл", - зазначив він.