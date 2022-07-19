Сполученим Штатам відомо про останні кадрові рішення української влади і будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине. Про це на брифінгу заявив глава пресслужби Державного департаменту Нед Прайс.

Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення про відсторонення, і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією. Ми щодня на зв’язку з нашими українськими партнерами.

У Держдепі додали, що Вашингтон у своїх відносинах з Києвом "вкладався в інституції, а не конкретних осіб", тому впевнений, що зможе налагодити контакт з новим керівником Офісу генерального прокурора.

Читайте також Ексначальника управління СБУ в Криму затримали за підозрою в державній зраді (відео)

Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимось із українськими партнерами, щоб допомогти їм притягти до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства... Часто йдеться не про конфіденційну інформацію. Багато з того, що ми передаємо Офісу генерального прокурора на рутинній основі, є інформацією з відкритих джерел. Так, ми обмінюємось з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і зняв посади главу СБУ Івана Баканова.

Глава держави прокоментував своє рішення. За його словами, на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження за статтями про держзраду та колабораціонізм працівників прокуратури, органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів.

Понад 60 співробітників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави. За словами Зеленського, це викликає серйозні запитання до керівників силових відомств.

Нагадаємо, що виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України став Василь Малюк.