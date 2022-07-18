Зеленський призначив в.о. голови СБУ: хто ним став [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський після відсторонення Івана Баканова призначив Василя Малюка виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. Про це свідчить відповідний указ.
Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України.
Що відомо про Малюка
- У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.
- З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
- З 2020 року обіймав посаду начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Має ряд відомчих відзнак і заохочень. Нагороджений нагрудними знаками СБУ "За відвагу" та "За доблесть".
- Учасник бойових дій.
- У березні цього року Зеленський присвоїв йому військове звання - бригадний генерал.
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