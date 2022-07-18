У СБУ відбувається кадрова ревізія, звільнять 28 посадовців - Зеленський (відео) [ Редагувати ]
У Службі безпеки України відбувається кадрова ревізія. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадових осіб. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Відбувається кадрова ревізія служби. Вирішується питання про звільнення 28 посадових осіб. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі - незадовільні результати роботи.
17 липня Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і зняв посади главу СБУ Івана Баканова.
Глава держави прокоментував своє рішення. За його словами, на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження за статтями про держзраду та колабораціонізм працівників прокуратури, органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів.
Понад 60 співробітників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави. За словами Зеленського, це викликає серйозні запитання до керівників силових відомств.
Нагадаємо, що виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України став Василь Малюк.
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