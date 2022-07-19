росіяни вже двічі обстріляли Краматорськ Донецької області з початку доби, 19 липня. Є жертви.

Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

"Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - розповів він.

Цей обстріл міста - вже другий з початку доби вівторка, 19 липня.

Знову неспокійний ранок у Краматорську - ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість, - написав Гончаренко в Facebook чотири години до цього.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, наразі відомо про одного загиблого.

"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного", - написав він.

За словами очільника регіону, у житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі.

"Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі та надають допомогу людям", - додав Кириленко.