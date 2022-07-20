В Україні пенсіонерам, які отримали статус зниклих безвісти за особливих обставин, призупиняють виплату пенсії.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Статус зниклої безвісти особи встановлюється з моменту подання заяви про зникнення людини та внесення про неї відомостей до відповідного реєстру.

Якщо людина знайшлася, то відновлять виплату пенсії лише після її особистого звернення до Пенсійного фонду.



Відповідно до законодавства, зниклою безвісти вважається людина, щодо якої протягом певного часу немає відомостей про її місцезнаходження.