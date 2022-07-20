Суми соцвиплат під час війни: на що пішло найбільше [ Редагувати ]
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За березень-червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд гривень. Зокрема у червні було направлено 42 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
За даними прес-служби, з бюджету направлено:
- Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій - 68,5 млрд гривень,
- Допомога застрахованим особам у зв’язку з втратою частини заробітної плати(доходу)внаслідок бойових дій в рамках програми єПідтримка - 30,4 млрд гривень,
- Виплата державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми - 21,2 млрд гривень,
- Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам - 18,1 млрд гривень,
- Надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг - 15,3 млрд гривень,
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