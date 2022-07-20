Бійці ЗСУ знищили польовий артилерійський склад окупантів біля селища Дослідне в Херсонській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань тільки за цю ніч забезпечено зменшення ворожої армії на 11 рашистів і гаубицю "Мста-Б" з тягачем, а також знищений польовий артилерійський склад в районі Дослідного в Херсонській області", - розповіли в ОК "Південь".

При цьому наголошується, що втрати, які ЗСУ завдали окупантам, ще уточнюють.