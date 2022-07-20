Голова Нікопольської РВА Дніпропетровської області Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району - подалі від обстрілів окупантів.

Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними. У зв'язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій!

За словами голови Нікопольської РВА, мова йде про "тимчасовий, більш безпечний прихисток". Щойно небезпека мине, нікопольці зможуть повернутися до рідного міста.

Нагадаємо, що у ніч на 20 липня окупанти вночі обстріляли з "Градів" житловий квартал Нікополя. В результаті обстрілу дві людини загинули, ще дев'ять поранені.