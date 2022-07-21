Росія відновила постачання газу до Європи через "Північний потік" [ Редагувати ]
Росія відновила постачання газу до Німеччини через трубопровід "Північний потік". Наразі газопровід працює на 40% від граничної потужності (160 млн. куб. м на добу).
"Газпром" призупинив прокачування газу "Північним потоком" 11 липня на десять днів для проведення планових ремонтних робіт.
16 червня "Газпром", пославшись на проблеми з ремонтом турбіни Siemens, яка використовується для подачі газу по "Північному потоку-1", скоротив рівень постачання газопроводом до 40% від номінальної потужності (67 млн куб. м на добу).
17 липня Канада відправила до Німеччини турбіну, яка використовується для подачі газу по "Північному потоку-1", компанії Siemens Energy, яка обслуговує газопровід.
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