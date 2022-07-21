Google запускає в Україні Google Гаманець [ Редагувати ]
В Україні застосунок Google Pay стає Google Гаманцем та підтримуватиме нові цифрові елементи. Про це повідомляє офіційний блог компанії.
Google Гаманець (Google Wallet) стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності. Новий додаток буде доступний в Україні на Android і Wear OS.
Конфіденційність і безпека є наріжним каменем Google Гаманця... Особисті документи не будуть передаватись без вашого дозволу навіть у Google, а якщо ваш телефон буде загублено або викрадено, ви зможете знайти, заблокувати або стерти з нього дані за допомогою функції "Знайти пристрій".
Впродовж наступних двох днів Google Гаманець стане доступний для всіх користувачів. Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що їхній додаток Google Pay автоматично оновився до Google Гаманця. Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, треба буде вручну оновити додаток з Google Play.
Нові користувачі можуть завантажити додаток Google Гаманець на Google Play.
Нагадаємо, що Google припинила ліцензування російських Android-смартфонів.
по темі
Група зовнішніх комерційних кредиторів України, від якої залежить фінансова підтримка країни з боку МВФ, погодилася припинити обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року. Раніше про це просив уряд України
Нехай куріння вбиває рашистів! Студенти київського політехнічного інституту вигадали, як із використаних електронних сигарет - створювати дрони для військових.
Соцмережа Instagram запустила платні підписки, які раніше тестувала
Україна отримала від США $1,7 млрд грантової допомоги у рамках прямої бюджетної підтримки в розмірі $7,5 млрд. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль
Лідери країн Євросоюзу погодили пакет допомоги Україні наприкінці травня. Він передбачає, що Київ отримає безвідсоткові кредити з погашенням через 25 років, а Єврокомісія залучить гроші, випустивши європейські боргові зобов'язання. Німеччина - найбільший гарант цих єврооблігацій