В Україні застосунок Google Pay стає Google Гаманцем та підтримуватиме нові цифрові елементи. Про це повідомляє офіційний блог компанії.

Google Гаманець (Google Wallet) стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності. Новий додаток буде доступний в Україні на Android і Wear OS.

Конфіденційність і безпека є наріжним каменем Google Гаманця... Особисті документи не будуть передаватись без вашого дозволу навіть у Google, а якщо ваш телефон буде загублено або викрадено, ви зможете знайти, заблокувати або стерти з нього дані за допомогою функції "Знайти пристрій".

Впродовж наступних двох днів Google Гаманець стане доступний для всіх користувачів. Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що їхній додаток Google Pay автоматично оновився до Google Гаманця. Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, треба буде вручну оновити додаток з Google Play.

Нові користувачі можуть завантажити додаток Google Гаманець на Google Play.

Нагадаємо, що Google припинила ліцензування російських Android-смартфонів.