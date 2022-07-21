147-й день російського вторгнення в Україну. Найзапекліші бої зараз тривають на Сході нашої країни. На Донеччині російська армія рветься у бік Сіверська, Бахмута та Слов'янська. А на Луганщині вийти на адмінмежу області окупантам не дають Білогорівка та Верхньокам'янка. Скрізь ворог безупинно гатить артилерією та авіацією.

І хоча ворожа армія переважає за чисельністю, утім прорватися - не може. Євген Соломін зібрав останні новини зі східного фронту.

150 метров от дома упал. Сбили вчера! Вибухає, он торпеди лежат. Вон одна, а там второая.

Бий своїх, аби чужі боялися! - імовірно вирішили окупанти й вцілили в Су-34!

А какой, чей самолет? Вон пацаны тоже ох***шие стоят.

Німа сцена тривала недовго. Бортові номери підтвердили: "сушка" російська. Су-34М - найновіша модифікація цієї моделі, є всього 10-12 таких бортів. Цей літак базувався на Далекому Сході. Але його перекинули бомбардувати український Донбас. Проте одні орки добровільно демілітаризували інших.

Видел я как с неба падал. Горящий. Я просто в шоке.

Невдалим в орків був ранок і на землі…

Печка для меньшего дыма. Но все равно позицию обх***ивают врзывается.

Західна далекобійна артилерія порушила плани рашистів щодо захоплення Луганської області. Орки мають логістичні проблеми через знищення складів з боєкомплектами в Хрустальному, Кадіївці, Луганську, Алчевську та Кремінському районі.

Рвало тут конкретно. Вот это Ирмино. Разбомбили технику.

Вночі російська армія обстріляла Білогорівку - населений пункт, який контролюють українські війська.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Протягом дня окупанти одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам'янське атакували й з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити. По Верхньокам'янському ворог завдав авіаудару.

У Верхньокам'янському ворог гатив по домівках людей з "градів". Проте наші позиції в Білогорівці та Верхньокам'янському лишилися непохитними.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Офіційної евакуації з території Луганщини немає. Однак виїхати з окупації можна через Запорізьку область, а також через піший перехід на Харківщині. Частина людей вирушає через територію росії та Балтійські країни в Польщу, Словаччину чи Угорщину та повертаються в Україну через Львівську та Закарпатську області. Нині з Луганщини офіційно виїхало близько 300 тисяч переселенців.

Вони роз'їхались дійсно по всім областям України. У нас є цей перелік і ми розуміємо, яка кількість людей де зареєстрована. Але ми розуміємо, що певна частина людей ще не зареєструвалась.

На окупованих територіях важка гуманітарна ситуація, адже загарбники знищили всю критичну інфраструктуру, яку відновити неможливо.

Здесь конечно вся территория, вся жестяк. Где мы вот были. Но здесь…

Встановлюємо потерпілих, 10 потерпілих доставлено до лікарні, зараз розвозимо людей, оглядаємо місце пригоди.

Російські окупанти вкотре накрили вогнем Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут: є вбиті та поранені. У трьох великих містах Донеччини вибухи пролунали практично одночасно.

Двоє - там будуть накладати шви, поулчається 10 - трьохсоті. Один у важкому стані - там голова, як сказали. Двоє просто шви.

У Краматорську ракетою пошкоджено щонайменше п'ять п'ятиповерхівок.

Вибух у нас відбувся на відстані п'яти метрів в деревах. Вражаючі елементи пішли на сусідній будинок і залишки залетіли у квартиру. Залишки самої ракети.

Слов'янськ окупанти накрили із РСЗВ "Торнадо-С" з реактивним зарядом - зруйновано приватні будинки.

З-під завалів витягали людей.

Дмитро Ногін, інспектор Краматорського районного управління Гу НПУ в Донецькій обл.:

Стався артилерійський обстріл міста Слов'янська. Було п'ять влучань в житловий сектор на околиці міста. Тривають розбори завалів. А також огляд міста події та надання кваліфікаційної допомоги особам, які отримали поранення та контузії.

Бахмут російські окупанти розстрілювали вдень. Гатили по центральній частині міста.

Вот это где-то минут 15 назад было. - А сколько прилетов было? - Два! Два прилета было. Один сюда. А один с улицы магазин. Только сели за стол на обед и полетело…

Це прифронтове місто ворог вважає стратегічним - тому завдає максимальної шкоди. Насамперед російські терористи руйнують житла людей.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського райвідділу поліції:

Били касетними снарядами, поліцейські доставляли поранених до медичного закладу, обходять будинки, з'ясовують, можливо хтось постраждав.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Внаслідок обстрілів Донецької області з боку російських військ за добу загинули п'ятеро мирних жителів: двоє людей у Краснопіллі, по одному - у Краматорську, Соледарі та Авдіївці. Ще 16 людей поранено.

Генеральний штаб Збройних сил підтверджує наміри окупантів штурмувати Бахмутський напрямок. Це є і в даних західних розвідок. Та хоч ворог не полишає спроб атакувати, наші бійці застосовують тактику мобільної оборони й не дають просуватися вглиб України.