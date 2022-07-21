Європейський Союз зняв заборону на постачання Росії групи товарів та послуг для авіаційної галузі. Про це повідомляється у заяві Ради ЄС.

Постачання товарів авіаційної галузі в Росію будуть дозволені в обсягах, необхідних для забезпечення стандартів безпеки цивільної авіації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Євросоюз також зробить винятки для операцій у сільськогосподарській галузі та з транспортування нафти з Росії до третіх країн. Санкції не стосуватимуться експорту продовольства, зокрема зерна та добрив. ЄС також не заборонятимуть третім країнам купувати медичне обладнання та ліки з Росії.

ЄС також пообіцяв спростити доступ до правосуддя та послабити заборону на будь-які угоди з російськими державними організаціями.

Незабаром відповідний документ буде опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, що в рамках сьомого пакету санкцій ЄС забороняє торгівлю золотом, зокрема ювелірними прикрасами, а також розширить список контрольованих товарів, які можуть забезпечити військовий та технічний розвиток Росії.