Євросоюз зняв заборону на постачання Росії товарів для авіації [ Редагувати ]
Європейський Союз зняв заборону на постачання Росії групи товарів та послуг для авіаційної галузі. Про це повідомляється у заяві Ради ЄС.
Постачання товарів авіаційної галузі в Росію будуть дозволені в обсягах, необхідних для забезпечення стандартів безпеки цивільної авіації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
Євросоюз також зробить винятки для операцій у сільськогосподарській галузі та з транспортування нафти з Росії до третіх країн. Санкції не стосуватимуться експорту продовольства, зокрема зерна та добрив. ЄС також не заборонятимуть третім країнам купувати медичне обладнання та ліки з Росії.
ЄС також пообіцяв спростити доступ до правосуддя та послабити заборону на будь-які угоди з російськими державними організаціями.
Незабаром відповідний документ буде опубліковано в офіційному журналі ЄС.
Нагадаємо, що в рамках сьомого пакету санкцій ЄС забороняє торгівлю золотом, зокрема ювелірними прикрасами, а також розширить список контрольованих товарів, які можуть забезпечити військовий та технічний розвиток Росії.
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