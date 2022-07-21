В Донецькій області викрили псевдовійськових, які торгували зброєю та наркотиками [ Редагувати ]
В Донецькій області співробітники ДБР викрили банду, яка торгувала зброєю та наркотиками. Злочинці це робили під виглядом військових.
ДБР встановило, що учасники банди, серед яких був іноземець, використовували формений одяг й автомобіль з розпізнавальними знаками українських військових.
"На кордоні з Дніпропетровською областю ДБР спільно з Нацполіцією зупинили два автомобілі, на яких пересувалися зловмисники", - пише пресслужба ДБР.
У транспортних засобах правоохоронці виявили:
- кулемет РПК;
- дві гранати РГД-5;
- більше 500 набоїв калібрів 5.45 та 7.62;
- наркотичну речовину, попередньо альфа-PVP.
Відповідно до ст. 263 й ст. 309 Кримінального кодексу України, злочинцям загрожує позбавлення волі строком до 7 років.
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