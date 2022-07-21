Фото: в Донецькій області ДБР викрило псевдовійськових, які торгували зброєю та військовими / dbr.gov.ua

В Донецькій області співробітники ДБР викрили банду, яка торгувала зброєю та наркотиками. Злочинці це робили під виглядом військових.

ДБР встановило, що учасники банди, серед яких був іноземець, використовували формений одяг й автомобіль з розпізнавальними знаками українських військових.

"На кордоні з Дніпропетровською областю ДБР спільно з Нацполіцією зупинили два автомобілі, на яких пересувалися зловмисники", - пише пресслужба ДБР.

У транспортних засобах правоохоронці виявили:

кулемет РПК;

дві гранати РГД-5;

більше 500 набоїв калібрів 5.45 та 7.62;

наркотичну речовину, попередньо альфа-PVP.

Відповідно до ст. 263 й ст. 309 Кримінального кодексу України, злочинцям загрожує позбавлення волі строком до 7 років.