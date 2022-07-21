росія забирає паспорти у мобілізованих жителів ОРДЛО: названа причина [ Редагувати ]
росіяни забирають особисті документи у мобілізованих жителів Донецької та Луганської областей. Це дозволяє командуванню окупантів проводити фінансові махінації.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"У примусово мобілізованих, які ввозяться для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту і нібито має зупинити дезертирство", - розповідають у Генштабі.
При цьому наголошується, що таким чином російське командування зможе здійснювати різні фінансові махінації у випадку, якщо мобілізовані з ОРДЛО загинуть, оскільки їх не зможуть ідентифікувати.
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