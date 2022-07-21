Кількість російських шпигунів у Європі зменшилася вдвічі - розвідка [ Редагувати ]
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росія "наполовину" втратила здатність шпигувати в Європі після висилки понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.
Про це заявив глава британської розвідки Річард Мур, повідомляє CNN.
"Ми вважаємо, що у Великій Британії це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь росії в Європі", - сказав Мур.
Кілька "нелегалів" або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних, також були викриті та заарештовані за останні місяці, додав він.
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