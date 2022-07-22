Кульмінація близько. Окупанти готуються до наступу на Слов'янськ. Водночас, в американському інституті вивчення війни повідомляють, взяти місто росіянам буде дуже складно. Адже місцевість для ворога там несприятлива. Вона більше сприяє Збройним силам України.

Що ж відбувається зараз в одній з найгарячіших точок на Сході? На передові позиції до Слов'янська поїхав наш воєнкор Руслан Смєщук. Його екслюзивний матеріал - далі.

Шалені перегони лісом, а інакше тут і не їздять. І ми - на позиціях. Вони зустрічають побитою технікою і канонадою.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Більшість дерев навколо посічені уламками, шрапнелю, ми постійно чуємо вибухи - йде контрбатарейна боротьба. Наші стріляють по росіянах, росіяни стріляють по нам. І це ще не нуль, це, так би мовити, напівтил. Але навіть знаходячись тут постійно потрібно слухати повітря, адже в любу мить може прилетіти саме сюди.

Це - смуга оборони біля Словʼянська. Тут оборону тримає харківський окремий батальйон. Ці ліси супротивник штурмує тиждень за тижнем. Та завдяки грамотній обороні, на певних ділянках росіяни відступили.

Владимир, військовослужбовець ЗСУ:

Даем прос*аться їм теж. І дуже хорошо. Вони трошки назад відступили. В цьому напрямі трошки назад вогневими ударами нашими - ми їх відтіснили.

Тож зараз безуспішність наступу окупанти компенсують постійним вогнем з артилерії. І за це - отримують відсіч.

- Они кассетами сильно забрасывают. Недавно шел и попал. БАХ. - А это выход или приход? - Это выход, это наши. И соответственно чудом…прошло по шлему - по касательной от дерева по шлему…ну нормально.

На цьому напрямку вогонь артилерії корегують із безпілотників. Бійці розповідають, що в небі зазвичай висять їхні БПЛА.

Радислав, військовослужбовець ЗСУ:

Часто літають, особливо ночь. Ночью постоянно. Все время летают, днем конечно из-за выстрелов их не слышно.

Але вояки, здається, уваги на постійні бабахи не звертають.

Воно привыкаешь, знаешь шо летить, куда летить, наше, не наше. Прямо или в бок идет. Свисты разные.

Але вже за кілька хвилин - ситуація змінюється. Такий він - фронтовий ритм.

І точно, недалеко починають падати снаряди.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от зараз починається мінометний обстріл, вибухи все ближче, мабуть, треба пройти в укриття. Свист - пошли, пошли быстрей.

Бах…он ближе, смещается…ну от, як кажуть військові, - розриви все ближче до нас, тому зараз треба знаходитись в укритті. Тому що і міна ближче свистять і вибухи більш потужні. Ну ти їх так чуєш.

Цей обстріл ще не надто серйозний, - розповідають вояки. Є позиції, де залізо та вогонь падає з неба в рази інтенсивніше.

Борис, військовослужбовець ЗСУ:

Есть точки, где приходы - 24 на 7. Тоесть не утихает, враг насыпает по позициям таким образом, что бы осколками посечь всю зеленку, и вокруг позиций остается просто открытое пространство.

Через те, що фронт наблизився до Словʼянсько-Краматорської агломерації, ці міста під щоденними вогневими ударами росіян. День по день ворожі ракети нищать будинки, вбивають та ранять мирних жителів.

Ой миленькая ты моя, это уму не постижимо. За что же это нам, вот так по мирным жителям….Ооох (бабушка подходит к воронке от авиабомбы.)

За останні дні російські ракети вбили щонайменше одну людину, поранили - близько десяти.