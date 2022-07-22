Окупації Луганської області російськими військами можна було уникнути. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю "Уніан".

Так, за ого словами, це було б можливо, якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше.

Якби зброя прийшла раніше, то, в принципі, ми могли б відбити навіть Сєвєродонецьк. Проблема в тому, що у росіян величезна кількість радянської артилерії. Так, росія вся іржава, застаріла та пафосна. Але 10 старих танків - це все одно 10 танків на полі бою. Людей і техніки у них дуже багато. Під артилерію у них цілі міста "забиті" снарядами.

За його словами, у окупантів була така тактика: вони просто обстрілювали наші позиції, а потім пішки заходили - чотири години обстрілювали, один раз пішли в атаку.