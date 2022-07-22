Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що сьогоднішні переговори в Стамбулі щодо "зернового коридору" будуть успішними, а сторони підпишуть угоди. Про це повідомляє Haber Turk.

Глава Туреччини заявив, що війна в Україні призвела до світових коливань, але позиції Анкари і її економічна стратегія зміцнилися.

У той час як українсько-російська війна викликала коливання інфляції через зростання світових цін на сировину, наша стратегічна позиція зміцнилася. Проблеми у світовій системі виробництва і постачання підтвердили правильність економічної програми.

Він додав, що переговори у Стамбулі матимуть позитивні результати, а "зерновий коридор" в Чорному морі запрацює.