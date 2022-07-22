"Ми повідомимо світові хороші новини": Ердоган заявив про "зерновий коридор" [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що сьогоднішні переговори в Стамбулі щодо "зернового коридору" будуть успішними, а сторони підпишуть угоди. Про це повідомляє Haber Turk.
Глава Туреччини заявив, що війна в Україні призвела до світових коливань, але позиції Анкари і її економічна стратегія зміцнилися.
У той час як українсько-російська війна викликала коливання інфляції через зростання світових цін на сировину, наша стратегічна позиція зміцнилася. Проблеми у світовій системі виробництва і постачання підтвердили правильність економічної програми.
Він додав, що переговори у Стамбулі матимуть позитивні результати, а "зерновий коридор" в Чорному морі запрацює.
Трохи пізніше в Долмабахче (палац у Стамбулі, - ред.) будуть підписані договори за участю генерального секретаря ООН, за участю представників Росія-Україна, про подолання проблем, пов'язаних з аграрним коридором. З цими підписами ми повідомимо світові хороші новини.
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