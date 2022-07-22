Цілодобово під щільним та прицільним вогнем окупанта. Два підконтрольних Україні села на Луганщині - Білогорівка та Верхньокам'янка - під масованим обстрілом російських військ. Ті, щоб просунутися вперед і вийти на адмінмежу області, штурмують ці населені пункти з усіх боків - Лисичанська та навколишніх сіл. І вкотре безуспішно.

На Донеччині під обстрілами Костянтинівка та Краматорськ. Там зруйновані школи та багатоповерхівки. Є загиблі та постраждалі. Євген Соломін - з новинами зі Сходу - далі.

Це кадри української спецоперації у Білогорівці. Наші відійшли, і наче в мишоловку, впустили окупантів. У підсумку частина орків лишилася в українській землі. Інші поповнили обмінний фонд.

Білогорівка та Верхньокамʼянка - 2 бастіони України на Луганщині. Ворог уже кілька разів звітував про вихід на адміністративну межу регіону, проте наші війська доводять інше.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації

-Через неспроможність захопити частину Луганської області орки поливають села вогнем, аж поки не втомлюється метал на їхній зброї. Напередодні Білогорівка та Верхньокам'янка зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох артилерійських атак, п'яти обстрілів із мінометів. Також росіяни організували кілька спроб штурму з різних сторін: з Лисичанська та навколишніх сіл. Безрезультатно.

Здається, в селах не лишилося й квадратного метра землі, яку б не вразив російський солдат. Наші бійці при цьому впритул підходять до окупантів і нищать їх, разом з технікою.

В окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку загарбники не можуть повернути людям воду, газ та світло. У містах розвішують оголошення - пропонують роботу в комунальній галузі, проте сформувати бригади не вдається.

У Сєвєродонецьку місцеві повідомляють про трупний сморід. Імовірно, тіла мешканців залишилися під завалами будинків. Адже руїни ніхто не розбирає.

На окупованих територіях російська армія через колаборантів почала підготовку до вересневого референдуму під дулами автоматів. Активізувалися окупанти і з мобілізацією.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації :

Ворог продовжує використовувати нетрадиційні джерела накопичення бойової сили - це примусова мобілізація. До прикладу, на Старобільщині чоловіки ховаються, дехто намагається під будь-яким приводом виїхати, але "квитки" на фронт місцеве населення все одно отримує. Чомусь більшість із них була впевнена, що їх це не торкнеться і зброю в руки насильно давати ніхто не буде.

Донеччина зазнала чергових обстрілів окупантами. Гатити по Краматорську та Костянтинівці почали о 4-й ранку.

Розбомбили школи. Рятувальники вже дістали з-під завалів тіло однієї людини. Під руїнами може перебувати ще двоє людей.

Напередодні російська ракета влучила ще в одну школу - у селі Олександрівка.

Російські "Іскандери" в Краматорську зруйнували, крім школи, п'ятиповерхівку та майже сотню приватних будинків. Гатили рашисти і по району Слов'янська.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Знову обстріл. Знову РСЗВ, касетні снаряди. Поранено двох мешканців Болбасівки.

Знищують російські орки і Бахмут.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського райвідділку поліції:

Сталося три потужних вибухи по Бахмуту. Зруйнований обʼєкт інфраструктури і ця територія. Тут знаходились торгівельні ряди.

З ночі окупанти обстрілювали і Сіверськ.

Евакуаційний поїзд вивіз чергову партію людей з Покровська через Дніпро до Львова. Виїхати можна на Дніпропетровщину, в Запоріжжя, Житомирщину, регіони Західної України.