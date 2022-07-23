Окупанти вдарили поблизу Запоріжжя: з'явилися подробиці (фото) [ Редагувати ]
У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по території лінії розмежування у Запорізькій області та поблизу самого Запоріжжя. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram-каналі.
Ракетний удар о 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя, постраждалих немає!
Окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури.
Якщо у вас є справи на території поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідання.
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