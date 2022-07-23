Коли Зінченко може дебютувати за "Арсенал" [ Редагувати ]
Український футболіст Олександр Зінченко напередодні став гравцем лондонського "Арсеналу". Головний тренер "канонірів" Мікель Артета розповів, коли українець може дебютувати за новий клуб, пише Football London.
Якщо Зінченко почуватиметься добре, то, можливо, він отримає кілька хвилин у матчі проти "Челсі". Ми ухвалимо це рішення пізніше, але запевняю, що Олександр наполягатиме на тому, щоб вийти на поле.
Зазначимо, що товариський матч між "Арсеналом" та "Челсі" відбудеться у неділю, 24 липня, о 03:00 за київським часом.
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