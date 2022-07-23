Вийдуть з Херсону: у президента допустили другий "жест доброї волі" росії [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що після того, як Антонівський міст перестане діяти, окупанти викажуть черговий "жест доброї волі" та вийдуть з Херсону. Про це повідомляється в інтерв’ю DW.
Нині кількість обстрілів зменшилася в п'ять-шість разів, як тільки почали працювати HIMARS, що можуть знищувати логістичні центрі і склади з боєприпасами. Це суттєво змінює картину того, що відбувається на сході і півдні України. Якщо будуть збільшуватися можливості нашої далекобійної артилерії, включаючи РСЗВ, то росія швидше покине нашу територію.
Підтверджуючи вище сказане, Подоляк навів один із прикладів, коли окупанти зробили "жест доброї волі", покинувши острів Зміїний.
Другий приклад, який може бути вже найближчим часом, це легендарний Антонівський міст на Херсонщині. Як тільки він перестане функціонувати, то росія зрозуміє, що треба продемонструвати "жест доброї волі" і покинути Херсон.
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