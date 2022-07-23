ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп [ Редагувати ]
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Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням захворювань мавпячою віспою у світі.
Про це повідомляє голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.
"Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення", - підкреслив Гебреїсус.
За його словами, такі заходи були прийняті через низку передумов:
- Перша причина - швидке поширення вірусу. Випадки захворювання були виявлені в 75 країнах.
- Друга причина - були дотримані три головні критерії для оголошення надзвичайного стану.
- Третя причина - порада Комітету з надзвичайної ситуації ВООЗ.
- Четверта причина - наукові дослідження вірусу, які все ще не є повноцінними і вимагають продовження.
- П'ята причина - ризик для здоров'я людини і швидкість поширення.
Гебреїсус додав, що в світі виявлено близько 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою, п'ять з яких виявилися летальними.
Він зазначив, що в Європі оголошено високий ризик захворювання, в той час як в інших регіонах - помірний.
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