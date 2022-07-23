У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги (фото) [ Редагувати ]
У Миколаєві у суботу, 23 липня, пролунали декілька вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв".
Зазначається, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 17:51.
Наразі місцева влада та військові не коментували інформацію про вибухи. Проте місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів Миколаєва.
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