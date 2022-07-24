Луганщина тримає рубежі. Окупантам не вдається вийти на адмінмежу області. І від цього ворог тільки лютує - щосили гатить по цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Щонайменше 20 обстрілів задокументувала в регіоні Нацполіція минулої доби.

Критична ситуація залишається в окупованих росіянами містах. Попри помпезну картинку, яку дають у своїх ефірах російські ЗМІ - населені пункти перетворюються там у буквальному сенсі на привиди. Без води, газу, світла, зв'язку та їжі. Мої колеги зібрали останні новини зі Сходу.

Це кадри з окупованого Рубіжного. Все розтрощене та спустошене. Тиша, й жодної живої душі на кілометри довкола. Місто ніби вимерло після приходу рашистських "асвабадітєлєй".

Луганщина й досі чинить спротив. Вже кілька тижнів окупанти намагаються захопити два рубежі регіону - Білогорівку та Верхньокам'янське. Проте марно. Тим часом наші військові не дають загарбникам перепочити. Навіть там, де здавалося, орки вже оселилися й правлять - стаються сюрпризи.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий інфаркт у півсотні орків. "штаб 6-го полка, второго армейскрого корпуса"- мінус 50 рашистів. Не треба проводити наради в будівлі суду у таку спеку!

Донеччині загарбники не дають ані хвилини перепочинку. Напередодні вкотре гатили по Слов'янську.

Дмитро Ногін, керівник відділу поліції №4 Краматорського райуправління поліції:

Російськими окупаційними військами було нанесено ракетні удари по місту Слов'янську. Було пошкоджено понад 17 будинків. 12 з яких - багатоповерхові.

Постраждали місцеві. Зокрема, й немічні старенькі люди.

- Ну вас не поранило? - Не поранило. Это вообще чудо какое то…. И шок…. То шо это второй раз…. Мы хотели уехать… а куда? Теперь вот все разбито.

Минулої доби окупанти гатили також по Авдіївці, Сіверську, Костянтинівці, Бахмуту, Торецьку та Отрадному…

Павло Кириленко, голова Військової Адміністрації Донеччини:

По всій території області ситуація залишається напруженою. Ворог веде війну на знищення - людей та інфраструктури. То ж мої заклики до цивільного населення про необхідність евакуації залишаються актуальними.

Тим часом правоохоронці під обстрілами продовжують розвозити допомогу.

- Доброго вам дня! - Доброго. Спасибо. Так, хлопці, ставте.

Здебільшого це одинокі пенсіонери, які не наважилися, або не змогли покинути власних домівок.

- Аби тіки мир, хлопці був. - Обов'язково буде мир! - І больше я нічого вам не желаю! Здоров'я, міру і благополучія!

Для декого зі стареньких - такі миті - неоціненні.

- Все буде добре! - Спасібо синочок…

Віталій Спасик, інспектор сектору реагування патрульної поліції Добропілля:

Працівники поліції в кожному населеному пункті несуть чергування, виявляють правопорушення, допомагають громадянам, допомагають з евакуацією населення.

І так у кожному населеному пункті, який залишається під контролем України. Щодня сапери знешкоджують сотні боєприпасів.

Олег Кирницький, інспектор відділу комунікацій Гу НПУ у Донецькій обл.:

Результати роботи саперів Донеччини. Це все було вилучено останніми тижнями у Курахово. Можна побачити залишки від ракет та паливні елементи.

Російські нелюди зумисно не тільки нищать інфраструктуру, а й палять врожай.

Олег Кирницький, інспектор відділу комунікацій Гу НПУ у Донецькій обл.:

Позаду мене можна побачити ракету, яка підпалила це поле. І тепер фермери не отримають врожай і звісно понесуть збитки. А люди - не отримають хліб.

Це Красногорівка. Тут теж систематично прилітає.

Так виглядають цивільні будинки у Красногорівці. Ще близько двох тижнів тому тут жила родина. Чоловік із дружиною. На жаль, обоє загинули. А залишилися лише руїни. Ось. Що залишає по собі "руський мир".

А такі кадри викладають жителі окупованого Маріуполя.

Морской бульвар. Мы направляемся к дому моей бабушки, которая раньше тут жила…

Діти ходять просто посеред нерозірваних снарядів. У цих руїнах досі виживають люди.

Вон! Вот там вот, вон. Второй этаж! Бабушкин балкон! - Пепел, гарь и больше ничего…

Нині в окупованому місті лишаються десятки тисяч жителів. І попри всюдисущу російську пропаганду жодних покращень тут не настало.

А вы здесь живете? - Да… - И что, тут можно жить еще? А, вы наверное на первом этаже, да…?

Тим часом у містах, які окуповані ще з 2014 року, продовжують злітати в повітря бази із боєприпасами та технікою орків. Це відео з Горлівки. Стовп диму здіймається неподалік машзаводу.

Минулої доби по лінії фронту противник мріяв просунутися. Проте - отримав по зубах.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

Штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам'янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли. Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами.

Розвідувальні групи противника наші воїни теж знешкодили.