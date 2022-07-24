Поліція задокументовала щонайменше 20 обстрілів на Луганщині [ Редагувати ]
Луганщина тримає рубежі. Окупантам не вдається вийти на адмінмежу області. І від цього ворог тільки лютує - щосили гатить по цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Щонайменше 20 обстрілів задокументувала в регіоні Нацполіція минулої доби.
Критична ситуація залишається в окупованих росіянами містах. Попри помпезну картинку, яку дають у своїх ефірах російські ЗМІ - населені пункти перетворюються там у буквальному сенсі на привиди. Без води, газу, світла, зв'язку та їжі. Мої колеги зібрали останні новини зі Сходу.
Це кадри з окупованого Рубіжного. Все розтрощене та спустошене. Тиша, й жодної живої душі на кілометри довкола. Місто ніби вимерло після приходу рашистських "асвабадітєлєй".
Луганщина й досі чинить спротив. Вже кілька тижнів окупанти намагаються захопити два рубежі регіону - Білогорівку та Верхньокам'янське. Проте марно. Тим часом наші військові не дають загарбникам перепочити. Навіть там, де здавалося, орки вже оселилися й правлять - стаються сюрпризи.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:
Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий інфаркт у півсотні орків. "штаб 6-го полка, второго армейскрого корпуса"- мінус 50 рашистів. Не треба проводити наради в будівлі суду у таку спеку!
Донеччині загарбники не дають ані хвилини перепочинку. Напередодні вкотре гатили по Слов'янську.
Дмитро Ногін, керівник відділу поліції №4 Краматорського райуправління поліції:
Російськими окупаційними військами було нанесено ракетні удари по місту Слов'янську. Було пошкоджено понад 17 будинків. 12 з яких - багатоповерхові.
Постраждали місцеві. Зокрема, й немічні старенькі люди.
- Ну вас не поранило? - Не поранило. Это вообще чудо какое то…. И шок…. То шо это второй раз…. Мы хотели уехать… а куда? Теперь вот все разбито.
Минулої доби окупанти гатили також по Авдіївці, Сіверську, Костянтинівці, Бахмуту, Торецьку та Отрадному…
Павло Кириленко, голова Військової Адміністрації Донеччини:
По всій території області ситуація залишається напруженою. Ворог веде війну на знищення - людей та інфраструктури. То ж мої заклики до цивільного населення про необхідність евакуації залишаються актуальними.
Тим часом правоохоронці під обстрілами продовжують розвозити допомогу.
- Доброго вам дня! - Доброго. Спасибо. Так, хлопці, ставте.
Здебільшого це одинокі пенсіонери, які не наважилися, або не змогли покинути власних домівок.
- Аби тіки мир, хлопці був. - Обов'язково буде мир! - І больше я нічого вам не желаю! Здоров'я, міру і благополучія!
Для декого зі стареньких - такі миті - неоціненні.
- Все буде добре! - Спасібо синочок…
Віталій Спасик, інспектор сектору реагування патрульної поліції Добропілля:
Працівники поліції в кожному населеному пункті несуть чергування, виявляють правопорушення, допомагають громадянам, допомагають з евакуацією населення.
І так у кожному населеному пункті, який залишається під контролем України. Щодня сапери знешкоджують сотні боєприпасів.
Олег Кирницький, інспектор відділу комунікацій Гу НПУ у Донецькій обл.:
Результати роботи саперів Донеччини. Це все було вилучено останніми тижнями у Курахово. Можна побачити залишки від ракет та паливні елементи.
Російські нелюди зумисно не тільки нищать інфраструктуру, а й палять врожай.
Олег Кирницький, інспектор відділу комунікацій Гу НПУ у Донецькій обл.:
Позаду мене можна побачити ракету, яка підпалила це поле. І тепер фермери не отримають врожай і звісно понесуть збитки. А люди - не отримають хліб.
Це Красногорівка. Тут теж систематично прилітає.
Так виглядають цивільні будинки у Красногорівці. Ще близько двох тижнів тому тут жила родина. Чоловік із дружиною. На жаль, обоє загинули. А залишилися лише руїни. Ось. Що залишає по собі "руський мир".
А такі кадри викладають жителі окупованого Маріуполя.
Морской бульвар. Мы направляемся к дому моей бабушки, которая раньше тут жила…
Діти ходять просто посеред нерозірваних снарядів. У цих руїнах досі виживають люди.
Вон! Вот там вот, вон. Второй этаж! Бабушкин балкон! - Пепел, гарь и больше ничего…
Нині в окупованому місті лишаються десятки тисяч жителів. І попри всюдисущу російську пропаганду жодних покращень тут не настало.
А вы здесь живете? - Да… - И что, тут можно жить еще? А, вы наверное на первом этаже, да…?
Тим часом у містах, які окуповані ще з 2014 року, продовжують злітати в повітря бази із боєприпасами та технікою орків. Це відео з Горлівки. Стовп диму здіймається неподалік машзаводу.
Минулої доби по лінії фронту противник мріяв просунутися. Проте - отримав по зубах.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:
Штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам'янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли. Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами.
Розвідувальні групи противника наші воїни теж знешкодили.
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