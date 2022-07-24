Туреччина, рф і ще одна сторона будуть гарантувати безпеку суден, що експортують українське зерно.

Про це заявив глава МЗС рф сергій лавров, передає ТАСС.

"У Стамбулі нам вдалося досягти домовленості: Україна займається розмінуванням, випускає кораблі у відкрите море, росія, Туреччина і ще один учасник, який буде визначений, супроводжує судно до Босфору", - заявив Лавров.

Також він додав, що на переговорах у Стамбулі росії нібито "вдалося домогтися зняття всіх обмежень на експорт російського зерна".