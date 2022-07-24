У росії зробили заяву щодо суден з українським зерном [ Редагувати ]
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Туреччина, рф і ще одна сторона будуть гарантувати безпеку суден, що експортують українське зерно.
Про це заявив глава МЗС рф сергій лавров, передає ТАСС.
"У Стамбулі нам вдалося досягти домовленості: Україна займається розмінуванням, випускає кораблі у відкрите море, росія, Туреччина і ще один учасник, який буде визначений, супроводжує судно до Босфору", - заявив Лавров.
Також він додав, що на переговорах у Стамбулі росії нібито "вдалося домогтися зняття всіх обмежень на експорт російського зерна".
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