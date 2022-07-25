У Херсонській області українські військові зупинили контрнаступ окупантів, а також знищили командно-спостережний пункт росгвардії. Про це повідомляє начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Військові операції та їх етапи є секретною інформацію, яку не можна розголошувати. Це може допомогти ворогу.

Саме результати інформаційної нестабільності у деяких осіб відгукнулись вчора таким контрнаступом, який в Бориславському районі окупанти спробували у двох напрямках зробити, але не мали успіху, і наші позиції лишились укріпленими, міцними.

Окупанти відійшли на крайній рубіж оборони та укріпилися залізобетонними конструкціями. Вона пояснила, що зараз на півдні застосовується контрбатарейна тактика та йде дистанційна робота.

Вчорашні авіаційні удари, внаслідок яких був знищений командно-спостережний пункт росгвардії, деморалізують ворога.