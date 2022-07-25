У Києві за останній тиждень вдвічі зросла кількість захворювань на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Містян закликають вакцинуватися.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, за період з 11 до 17 липня були зареєстровані 112 випадків захворювання на коронавірус, а з 18 до 24 липня - 245 випадків.

Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби.

Директора Департаменту охорони здоров’я зауважила, що навіть під час війни комунальні заклади охорони здоров’я продовжують процес вакцинації.

Станом на 25 липня у Києві працюють 112 вакцинальних пунктів. Також щепитися можна й в торговельних центрах, зокрема в "Гулівері" та River Mall, в універмазі "Україна" й інших.