Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Про це повідомляє сайт президента.

Зокрема, указом президента з посади командувача ССО звільнений Григорій Галаган. Наступним указом на цю посаду призначено Віктора Хоренка.

Зазначимо, Сили спеціальних операцій - це окремий рід військ Збройних сил України. Їх залучають до проведення інформаційно-психологічних операцій, боротьби з тероризмом, заходів щодо захисту життя громадян і державних об'єктів, захисту суверенних прав України.

Створені в 2016 році за підтримки країн-членів НАТО.