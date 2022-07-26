152 дні Україна боронить свої землі від російського окупанта. Основна лінія фронту проходить зараз на Сході та півдні нашої країни. Тактика загарбників незмінна - вони рівняють із землею міста та вбивають мирних жителів. Чергова спроба росіян вийти на межу Луганщини з трьох сторін закінчилася фіаско.

Танковий наступ - теж провалився повідомили у війського-цивільній адміністрації області. Гаряче й на Донбасі. Основні бої там точаться зараз за Бахмут, Світлодарськ та Соледарськ. Наші кореспонденти з останніми новинами з фронту - далі.

На Луганщині рашисти намагаються прорвати оборону. Та наші військові міцно тримають оборону.

Сергій Гайдай, голова Військової Адміністрації Луганщини:

Рашисти здебільшого кидають в атаку найманців приватних військових компаній. Орки налякані успішною роботою нашої артилерії по знищенню складів, казарм, командних пунктів у тилу. У ворога значно погіршилася логістика підвезення боєприпасів на фронт.

На окупованих територіях людей ворожа влада годує людей обіцянками з відновлення інфраструктури та комунікацій і використовує досягнення України.

Луганська обласна державна адміністрація:

Росіяни не можуть нічого путнього зняти для путіна в зруйнованому ними Рубіжному, Попасній, Сєверодонецьку, Лисичанську. Бо там у відновлення потрібно вкладати мільйони доларів. Однією банкою фарби не обійтися. Тому росіяни зосередили увагу на громадах, які бойові дії практично оминули . Там вони можуть зняти багато чого. Наприклад - у тому ж Міловому - сотні кілометрів автошляхів, відбудованих за державний кошт. Або сучасну будівлю дитсадка Ластівка, відремонтовану у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

За даними обласної адміністрації, після деокупації Луганщини, - на відновлення зруйнованого регіону та розмінування знадобиться близько десяти років.

На Донеччині - постійні обстріли. На Бахмут вночі скинули авіабомбу. На щастя, без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат - відомо про 1 пораненого.

Павло Дяченко, інспектор з комунікацій Бахмутського РУ поліції:

Школа у Бахмуті. Була… потрапляння ну майже у центр будівлі. На щастя, на момент влучань ніхто тілесних ушкоджень не отримав, люди всередині не перебували.

Місцеві разом із рятувальниками та освітянами розбирають завали.

Такая шикарная школа была. Новое оборудование….было. ремонт сделали хороший…. А видите, что получилось…. - но тут ни сторожей, никого не было, да? -Была женщина ночью. Но там в глухой комнате. Она там сидела, когда это случилось. Она не пострадала….

Ворог щосили намагається прорвати оборону наших військ. і отримує відсіч.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

На Бахмутському напрямку, з метою руйнування оборонних позицій, ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Відзначено польоти БпЛА противника в районі Краматорська. Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина - Луганське завершився для них провалом та відходом назад.

Також росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом - обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали. Окрім того, під обстрілами опинилися Краматорськ та Костянтинівка

Павло Кириленко, голова Військової Адміністрації Донеччини:

У Краматорську росіяни пошкодили один житловий будинок. У Костянтинівці відбулося два обстріли - снаряди впали поблизу житлових будинків та кав'ярні. Обсяги руйнувань встановлюємо. Інформації щодо постраждалих не надходило. Всі злочини ретельно фіксуємо! Росіяни за все будуть відповідати.

А дехто скоро реально відповість. У Торецьку поліцейські викрили мережу коригувальників російських авіаударів. Усі вони - місцеві мешканці, адміністратори телеграм-чату. Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації ЗСУ , а згодом - повідомляли про місця влучення снарядів.

Артем Кисько, заступник керівника ГУНП у Донецькій області:

Скидували координати і після враження цих обʼєктів передавали свідчення й підтвердження про результати таких обстрілів.

Та чим керувалися перевертні, коли спрямували ракету на житловий будинок, вбивши цілу родину - бабусю, маму та 17-річну онучку?

Мне было обещано, что мирные люди не пострадают. Так же как и военные… и что будут прилеты рядом со зданиями, для того, чтобы в них не располагались вооруженные силы Украины. Мною были переданы обьекты:церьковь, недостроенный банк и школа.

Спочатку, твердять зловмисники - вірили замовникам, і лише згодом зрозуміли, що коять…

Поначалу жертв не было. Просто страдали дома, остановки… прилетало на жд переезде, но потом когда начало прилетать на сельхозтехнику, сгорели дома, погибло несколько людей, я не помню, и после этого, когда начало прилетать именно и возле меня, я начал намного меньше с ней контактировать….

Чи багато ще таких зрадників ховається на Донеччині? Правоохоронці вирахують усіх.

Артем Кисько, заступник керівника ГУНП у Донецькій обл.:

Я хочу звернутися до усіх наших громадян, до мешканців Донеччини і сказати - що ракети- вони не розрізняють… Військові обʼєкти, цивільні обʼєкти. Якщо серед ваших знайомих є особи,які співпрацюють, або можуть співпрацювати з ворогом - то негайно надавати інформацію до нацполіції. Не потрібно залишатись осторонь.

Попри такі жахаючі факти, тих , хто вірить у рідну державу, більшість. Людям, які лишилися на буремних територіях , правоохоронці під обстрілами і далі розвозять гуманітарну допомогу. Можливість евакуюватися поки є. Тому місцевих закликають нею скористатися.