Ердоган має намір зустрітися з путіним у Сочі: деталі [ Редагувати ]
5 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Сочі, що в росії, з одноденним візитом. Там він планує зустрітися з президентом рф володимиром путіним. Про це повідомляє TRT.
Очікується, що Ердоган і путін обговорять війну, розв'язану росією в Україні, та інші події в регіоні.
Президенти дадуть остаточну оцінку договору про експорт українського зерна.
Додамо, що раніше глави держав зустрічалися 19 липня під час тристороннього саміту в Тегерані.
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