5 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Сочі, що в росії, з одноденним візитом. Там він планує зустрітися з президентом рф володимиром путіним. Про це повідомляє TRT.

Очікується, що Ердоган і путін обговорять війну, розв'язану росією в Україні, та інші події в регіоні.

Президенти дадуть остаточну оцінку договору про експорт українського зерна.

Додамо, що раніше глави держав зустрічалися 19 липня під час тристороннього саміту в Тегерані.