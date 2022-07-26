Обстріл будинку культури в Чугуєві: з-під завалів дістали два тіла [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу окупантами школи і будинку культури в Чугуєві 25 липня загинуло двоє людей. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він повідомив, що з-під завалів будинку культури у Чугуєві рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка.
До цього Синєгубов писав про вилучення тіла загиблої 30-річної жінки.
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