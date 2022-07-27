Кількість знищених російських окупантів перевищила 40 000 - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
ЗСУ знищили ще 200 російських військових за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної війни ворожа армія вже втратила 40 070 своїх військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1738 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
- артилерійських систем - 883 (+3) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків - 222 (+0) од,
- гелікоптерів - 190 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
- спеціальна техніка - 75 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
по темі
Збройні Сили України продовжують операцію з перерізання всіх транспортних артерій, які зв'язують угрупування армії рф на правобережжі
У Херсонській області окупанти спробували штурмувати село Білогірка Бериславського району
На південних рубежах захисту українські захисники зачистили звільнену Андріївку та виконали 300 вогневих завдань
Російські окупанти захопили селище Новолуганське в Донецькій області, яке знаходиться під Світлодарськом
Збройні сили України відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках, ворога було відкинуто
Основна лінія фронту проходить зараз на Сході та півдні нашої країни. Тактика загарбників незмінна - вони рівняють із землею міста та вбивають мирних жителів. Чергова спроба росіян вийти на межу Луганщини з трьох сторін закінчилася фіаско.