ЗСУ знищили ще 200 російських військових за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної війни ворожа армія вже втратила 40 070 своїх військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1738 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,

артилерійських систем - 883 (+3) од,

РСЗВ - 258 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків - 222 (+0) од,

гелікоптерів - 190 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,

спеціальна техніка - 75 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.