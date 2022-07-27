Кількість жертв обстрілу Бахмуту зросла [ Редагувати ]
Рятувальники у Бахмуті продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи після ранкового обстрілу місцевого готелю. На теперішній час вдалося дістати з-під завалів декілька тіл.
На теперішній момент рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб, ще одну людину вдалося врятувати. Загалом постраждало 3 людини.
Рятувальні роботи тривають далі.
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