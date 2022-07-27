Довіра до України зростає на міжнародному рівні - Андрій Єрмак [ Редагувати ]
Якщо війна в Україні триватиме - її наслідки відчує весь світ. Про це заявив колишній генсек НАТО - Андерс Фог Расмуссен - під час другого засідання міжнародної робочої групи щодо гарантій безпеки для України. Расмуссен головував на ній разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. На думку учасників - Північноатлантичний альянс і стаття 5 Вашингтонського договору, яка передбачає, що напад на одного з членів НАТО є нападом на всіх - залишаються золотим стандартом гарантій безпеки. Відтак курс на членство в Альянсі - закріплено у Конституції України. А поки що - нам необхідно надати можливість для самозахисту.
Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України:
Можемо говорити, що довіра до нашої країни, вона не просто зростає, а вона є дійсно безпрецедентною. І ознакою її є передача нам сучасних озброєнь для захисту від російської агресії. Її ознакою стало надання статусу нашій державі в члени Євросоюзу. Такою ж ознакою буде вступ України до організації економічного розвитку і співробітництва.
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