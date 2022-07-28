Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 160 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 40 230 військових.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 28 липня орієнтовно склали:
- особового складу-близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 1742 (+4);
- бойових броньованих машин - 3979 (+8);
- артилерійських систем - 894 (+11);
- РСЗВ - 258 (+0);
- засоби ППО - 117 (+0);
- літаків - 222 (+0);
- вертольотів - 190 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 729 (+3);
- крилаті ракети - 174 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7);
- спеціальної техніки - 75 (+0).
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