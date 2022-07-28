Окупанти спробували вийти на кордон Луганської області [ Редагувати ]
Окупанти в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами. Він зазначив, що окупанти застосували для атаки авіацію. На жаль, дві з чотирьох ракети досягли своїх цілей.
В даний час відбиті шість з семи атак ворога. У чотирьох з них окупанти для посилення вогневого впливу задіяли танки. Майже всюди росіяни були змушені відійти з втратами. Зокрема, знову відчай їх чекав і на ділянці між Білогорівкою і Верхньокам'янським.
Глава Луганської ОВА додав, що окупанти тиснуть з усіх боків фронту, щоб прорватися у великі міста Донецької області. Проте вже кілька тижнів українські війська не дають росіянам просунутися в цих напрямках.
Крім того, Гайдай повідомив, що в захопленому Сєвєродонецьку досі відсутні вода, газ і світло.
Терміни оновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року. Оголосили роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей зібрали тільки на одну-близько 500 осіб.
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