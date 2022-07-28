В Україні виявили перші випадки нового різновиду "Омікрону" [ Редагувати ]
В Україні виявили різновид "Омікрону", який отримав назву "ВА.5". Про це повідомляється у Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Наразі 7 випадків захворювання зафіксовано у Чернівецькій області. Як відзначають у МОЗ, виявлення нового різновиду означає, що коронавірус нікуди не зник й продовжує мутувати.
По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.
Наразі немає достатньо необхідних досліджень, аби відповісти на питання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків захворювання та жертв.
Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають.
Отримання бустерної дози підвищує утворення антитіл навіть проти цього підтипу вірусу, відзначає міністерство.
Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон". Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.
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