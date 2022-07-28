У Львові медики намагаються повернути повноцінне життя Юлії з Оріхового. Вона потрапила під обстріл росіян, коли просто гуляла на вулиці зі своїм маленьким сином. У мить найбільшої небезпеки - мама закрила собою дитину. Осколки - прошили її тіло... Спершу Юлю рятували медики Запоріжжя, а пізніше - її доправили до Львова.

Як жінка почувається зараз? І що з її сином? Дивіться у матеріалі Христини Гашенко.

На інвалідному візку у лікарняній палаті 30-річна Юлія Сердюк із Запорізької області. Реабілітологи вчать її правильно ним користуватись.

Це помилка, коли будеш ставити ногу, то це тобі буде заважати. Розумієш?

Юля отримала серйозне поранення в себе на подвір'ї. Коли просто гуляли з сином на вулиці у їхньому рідному Оріхові, що в Запорізькій області. Тоді у місті не лунали сирени й не чути було вибухів.

Юлія Сердюк, жителька Оріхова:

Ніколи не гукав мене погуляти біля двору, чесно, а тут пішли погуляємо. Він не вмів на скейтборді сам кататись, сам просив, щоб я його підтримувала за руку, бо боявся впасти розбити собі лоба.

Та впасти довелося обом. За мить Юля із сином почули перший вибух. Побігли додому, щоб сховатись. Та не встигли…

Юлія Сердюк, жителька Оріхова:

Я прикрила дитину собою тому я зараз тут. Осколок потрапив мені в спинний мозок, зачепив мені печінку, зачепив легеню, роздробив мені ребро. Коли він у мене потрапив я зрозуміла, що легеня точно моя поранена, бо я почала хрипіти. …І зрозуміли, що ноги мої зразу, ну я впала, я їх уже не відчувала на той момент.

Через мить пролунав ще один вибух. Від нього загинув сусід Юлії.

Юлія Сердюк, жителька Оріхова:

Він був на городі. То вони із жінкою, я так розумію, мабуть, ішли ховатись. І він стояв бачив, що мене несли. Третій снаряд впав якраз біля нього. Його вбило. Жінку поранило.

Жінка впевнена, російські війська того дня навмисне обстріляли мирне населення.

Юлія Сердюк, жителька Оріхова:

Дрони їхні літали, і побачили, що просто люди знаходяться на вулиці. І всьо.

Через обстріли за пораненою Юлею швидка не могла приїхати. Чоловік на автівці сам привіз її у лікарню Запоріжжя. Медики два тижні боролись за життя жінки. Стабілізувавши її стан - евакуаційним потягом доставили до Львова.

Юрій Флис, нейрохірург Першого медоб'єднання Львова:

Було діагностовано важку поєднану травму хребта та спинного мозку. Також органів грудної клітки. В пацієнтки було підвищена температура до 38 градусів, пацієнтка була у важкому стані. Проводилося у нас реабілітаційне лікування.

Зараз Юлія почуває себе краще. Її перевели вже в реабілітаційне відділення.

Богдан Крук, фізичний терапевт Першого медоб'єднання Львова:

На превеликий жаль ми до сьогоднішнього дня не бачимо якихось відновлення моторики й чутливості. Наше завдання, як фізичних терапевтів, є забезпечити достатній рівень мобільності й достатній рівень самообслуговування.

Три тижні знадобиться Юлі, щоб самостійно навчитися користуватись візком. Далі на неї чекає тривала реабілітація за кордоном.