Ракетна атака у Київській області: окупанти вдарили по військовій частині [ Редагувати ]
Російська армія зранку 28 липня завдала ракетного удару по населеному пункту Лютіж Київської області. Ворожі ракети потрапили на територію військової частини.
Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
За його словами, окупанти випустили шість ракет типу "Калібр". Одну з них вдалося збити у Бучанському районі.
"На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована і дві - пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром", - сказав Громов.
Також він зазначив, що війська рф завдали удару з акваторії Чорного моря, а саме з миса Фіолент.
Також Громов прокоментував обстріли у Чернігівській області. Він зазначив, що окупанти з РСЗВ атакували позиції українських військових. Пуски були здійснені з населеного пункту Зябрівка у Білорусі.
"Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються", - додав він.
по темі
Окупанти в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 160 російських окупантів
ЗСУ на південному напрямку за день ліквідували 89 російських солдатів
У четвер, 28 липня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом 06:00 щодо російського вторгнення
У четвер зранку, 28 липня, ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київщини