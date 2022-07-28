Російська армія зранку 28 липня завдала ракетного удару по населеному пункту Лютіж Київської області. Ворожі ракети потрапили на територію військової частини.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, окупанти випустили шість ракет типу "Калібр". Одну з них вдалося збити у Бучанському районі.

"На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована і дві - пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром", - сказав Громов.

Також він зазначив, що війська рф завдали удару з акваторії Чорного моря, а саме з миса Фіолент.

Також Громов прокоментував обстріли у Чернігівській області. Він зазначив, що окупанти з РСЗВ атакували позиції українських військових. Пуски були здійснені з населеного пункту Зябрівка у Білорусі.

"Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються", - додав він.